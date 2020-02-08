En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı
|08 Şubat 2020 23:27
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Düzce'yi etkisi altına alan kar yağışı bölgenin ve Türkiye'nin en en popüler tatil yörelerini vurdu. Abant, Yedigöller, ve Kardüz Yaylalarının ağır kış şartlarından etkilenmesi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için kapatıldı. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada Abant, Yedigöller ve Kardüz yaylası yollarının ağır kış şartları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte, yaylalar, yüksek dağ kesimleri, ormanlık alanlar ve benzeri tehlikeli olabilecek yerlerde; gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte, kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir. Kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği başta olmak üzere, herhangi bir mağduriyet yaşamaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Abant-Sinekli Yaylası arasındaki yol Bolu Valiliğince, ilimizde ise Kardüz Yaylasına giden yol Valiliğimizce kapatılmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla Bolu'dan Yedigöllere gidişi sağlayan yol Bolu Valiliği tarafından, Yığılca ilçemizden Yedigöllere giden yol ise Valiliğimiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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