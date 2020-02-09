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Deprem fırsatçısına askeri önlem

Elazığ'da hasarlı binalardan taşınmak isteyen vatandaşlar fahiş nakliye ücretleriyle karşılaştı. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı, nakliye ihtiyacının giderilmesi için bölgeye askeri kamyonları gönderdi.
 09 Şubat 2020 08:55
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Deprem fırsatçısına askeri önlem

Depremzedenin eşyasını askeri kamyonlar taşıyacak

Elazığ'da hasarlı binalardan taşınmak isteyen vatandaşlar fahiş nakliye ücretleriyle karşılaştı. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı, nakliye ihtiyacının giderilmesi için bölgeye askeri kamyonları gönderdi.

Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri kamyonlar, depremzedelerin eşyasının taşınması amacıyla kullanılacak.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kentteki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina olduğunu söyledi.

Deprem öncesi bu binalarda yaşayan vatandaşlar da güvenli binalara taşınmaya başladı. Ancak bunu fırsat bilen bazı nakliye firmaları fiyatları iki katına çıkardı.

UNİMOG'LAR DEVREDE

Vatandaşlar deprem fırsatçılarından şikayetçilerine çözüm Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi.

Jandarma, bu kez de eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filosundaki "Unimog" tipi askeri kamyonları Elazığ'a gönderdi.

Ankara'dan kente getirilen araçlar, depremzedelerin eşyasının taşınmasında kullanılacak.

Ayrıca, Jandarma Lojistik Komutanlığından "Unimog" tipi askeri kamyonların yanı sıra nakliye için başka kamyonların da gönderileceği öğrenildi.

JANDARMA DEPREMZEDENİN YANINDA

Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Depremin ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkardı.

Bölgede güvenliği de sağlayan ekipler, yardım dağıtımı ve çadır kurmanın yanı sıra ihtiyaç duyulan her anda depremzedelerin yanında oldu.
Anadolu Ajansı
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