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TCDD'de, 190 gündür bekletiyor

TCDD Genel Müdürlüğü 356 kişilik işçi alımında 1500'e yakın adayın girdiği sözlü sınav sonuçlarını 190 gündür açıklayamadı
 10 Şubat 2020 14:00
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TCDD'de, 190 gündür bekletiyor

TCDD Genel Müdürlüğü, 4 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı ilanla, işçi alacağını duyurdu.

İlan metine göre, 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacaktı .

İşkur, 4 katı aday olan 1.424 adayı belirleyip sözlü sınav yapması için TCDD'ye bildirdi.

Sözlü sınavlar Ağustos ayında tamamlandı

Ancak, Eylül ayında, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın görevden alınması sonrasında sözlü sınav sonuçları açıklanamadı.

Arayan adaylara, sözlü sınav sonuçları açıklanmamış olmasına rağmen, "güvenlik soruşturması devam ediyor" şeklinde doğru olmayan bilgiler verilmektedir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, güvenlik soruşturmaları sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra, atama evrağı hazırlanırken yapılmaktadır.

Sınava giren adaylar Genel Müdür Ali İhsan Uygun'dan, kimsenin hakkını yemeden adaletli bir şekilde mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

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