TCDD'de, 190 gündür bekletiyor
|10 Şubat 2020 14:00
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TCDD Genel Müdürlüğü, 4 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı ilanla, işçi alacağını duyurdu.
İlan metine göre, 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacaktı .
İşkur, 4 katı aday olan 1.424 adayı belirleyip sözlü sınav yapması için TCDD'ye bildirdi.
Sözlü sınavlar Ağustos ayında tamamlandı
Ancak, Eylül ayında, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın görevden alınması sonrasında sözlü sınav sonuçları açıklanamadı.
Arayan adaylara, sözlü sınav sonuçları açıklanmamış olmasına rağmen, "güvenlik soruşturması devam ediyor" şeklinde doğru olmayan bilgiler verilmektedir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, güvenlik soruşturmaları sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra, atama evrağı hazırlanırken yapılmaktadır.
Sınava giren adaylar Genel Müdür Ali İhsan Uygun'dan, kimsenin hakkını yemeden adaletli bir şekilde mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.
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