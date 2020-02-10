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Kazada, Özhaseki'nin burnu kırıldı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu
 10 Şubat 2020 11:20
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Kazada, Özhaseki'nin burnu kırıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Antalya'da trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, kırılan burnuna Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından müdahale edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Aydınlı, hastanede düzenlediği basın toplantısında, kazada yaralanan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ambulansla hastaneye getirildiğini ve gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını belirtti.

Mehmet Özhaseki'nin MR'ında, boyun kemiğinin uç kısmında küçük çatlak tespit edildiğini ancak herhangi bir müdahale yapılmadığını anlatan Aydınlı, bunun, sorun oluşturabilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Özhaseki'nin burnunda ise parçalı bir kırık olduğunu aktaran Aydınlı, "Mehmet Özhaseki'nin burnu, anestezi eşliğinde ameliyathanede Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından müdahale edilerek yerine oturtuldu ve bir miktar kesik olan yerler dikildi. Odasına istirahate aldık. Şu an gayet iyi, yemek yemeğe başladı, oturur pozisyonda. Bir gün daha burada kalmasını istedik." diye konuştu.

Aydınlı, Özhaseki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, konuşabildiğini, yürüyebildiğini ve herhangi bir sıkıntının gözükmediğini bildirdi.

Neşe Özhaseki'nin çenesinden darbe aldığını ancak herhangi bir problemi bulunmadığını dile getiren Aydınlı, Menderes Türel'in ise parmağı ile dizinde incinme olduğunu ve yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini söyledi.

- Bir gün daha hastanede kalacaklar

Yusuf Ziya Yılmaz'ın da çok ciddi bir sağlık probleminin olmadığını ancak eşi Semiha Yılmaz'ın iki kaburgasında çatlak tespit edildiğini anlatan Aydınlı, "Durum, göğüs cerrahi bölümündeki arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi, herhangi bir ameliyat ya da başka bir şey önerilmedi. İlaçlı tedavi önerildi ve şimdilik uçak seyahati yapmaması gerektiği belirtildi. Onlar da bir gün kalacaklar. Hastalarımızı bir gün daha burada kaldıktan sonra taburcu edeceğiz. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok, bütün müdahaleler gayet uygun şekilde yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki'nin hava ambulansı ile gönderilip gönderilmeyeceği yönündeki soruya ise Aydınlı, hava ambulansını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, Serik ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine ambulansların sevk edildiğini ve ekiplerin, yaralıları önce Serik Devlet Hastanesine götürdüğünü söyledi.

Serik'te gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirten Hülür, oradaki değerlendirmenin ardından yaralıların Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiklerini kaydetti.

Serik ilçesinde dün akşam Devlet Su İşleri mevkisinde meydana gelen kazada, Özhaseki ve yanındakilerin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışmış, Özhaseki, Türel ve Yılmaz ile eşleri yaralanmıştı.

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