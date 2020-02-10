İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

- Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye, tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı.

34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

- Adalar seferleri

Bostancı Kabataş 11'den 15 TL'ye

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

Öğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-Adalar

Tam bilet 12.50'den 14 TL'ye

İndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'ye

Öğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı Adalar

Tam 7 liradan 12 TL'ye

İndirimli öğretmen 5TL'den 9 liraya

Öğrenci 4 TL'den 7 liraya,

Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL'den 10 TL'ye

Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye

Öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

-Aktarma

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

-Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.

Marmaray'a yapılan zam sonrası Bakanlık'tan açıklama

Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray zammının İBB'nin yönettiği UKOM kararıyla İBB tarafından uygulandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Marmaray'a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İstanbul'da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır.

Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır."