Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.
|10 Şubat 2020 15:57
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Hürriyet'ten İsmail SAYMAZ'ın haberine göre; Şişli'nin "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" istifa ettiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.
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