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Başhekim ve birim müdürüne darp soruşturması
Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu
|10 Şubat 2020 16:05
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Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, başhekim M.E. ile destek ve kalite müdürü H.S. arasında hastanede tartışma çıktı.
İkilinin tartışmasının arbedeye dönüşmesi üzerine hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.
Taraflar sağlık raporu alarak darbedildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.
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