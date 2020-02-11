İmamoğlu küfür için özür diledi

Elazığ depreminin ardından deprem bölgesini ziyaret eden, daha sonrasında da Erzurum'a ailesiyle birlikte tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin odağı haline geldi. Kamuoyunda kimi çevreler Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu ve ailesinin tatil yapmasını doğru bulmadığını belirtti. İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, bunun 15-20 gün önce planlanmış bir tatil olduğunu ve ailesiyle vakit geçirmesinde yanlış bir şey olmadığını savundu.

Bu tartışmalar üzerine İBB Meclisi'nde de bir kriz yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre İmamoğlu, AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür etti.

AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu'na gönderme yaparak, "Kayak nasıldı?" diye sordu. İmamoğlu'nun mikrofon kapalıyken ve salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....e girsin" şeklinde küfür ettiği iddia edildi.

İMAMOĞLU KÜFÜR İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

AK Partili Meclis Üyesi Aşıkkutlu İmamoğlu'nun küfür için özür dilediğini belirtti.

Aşıkkutlu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir. Ancak İbb Meclis'inin manevi şahsiyetini de dikkate alarak yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygı ile arz ederim.