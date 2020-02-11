Üniversiteden mevzuata aykırı şoför ilanı!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 11 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de 2 adet Sözleşmeli Personel pozisyonu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde; Büro Personeli pozisyonuna; "En az lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye'nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 2 (iki) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak, BELGELENDİRMEK ŞARTIYLA MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜ TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK." şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B statüsüne göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin usul ve esaslar, 28 Haziran 1978 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenlenmiştir.

Buna göre; sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikleri gösterir 4 sayılı cetvelde; "Büro Personeli" ile "Destek Personeli" aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

1- BÜRO PERSONELİ : Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

2- DESTEK PERSONELİ : ŞOFÖRLÜK, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre değerlendirildiğinde, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Büro Personeli unvanında; şoförlük görevine dair özel şartlar araması uygun değildir. Bu tip özel şartlar ancak Destek Personeli adı altında ilan edilebilir.

Dolayısıyla, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ilanın düzeltilmesi gerekmektedir.

