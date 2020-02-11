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10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli yarışmada birincilik elde etti
 11 Şubat 2020 15:40
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10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu.

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı, matematik yarışmalarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Birçok yarışmada derece elde eden Akıncı, son olarak Kanada merkezli, internet ortamında düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi olmayı başardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, makamında kabul ettiği Elanur Akıncı'yı tebrik etti, ona çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Akıncı, "Bu başarıdan ötürü çok sevinçliyim. Desteklerinden ötürü öğretmenim Gülsüm Ceylan'a ve aileme teşekkür ediyorum. İleride bilim insanı olmayı hedefliyorum. İngilizce'nin yanı sıra Fransızca da çalışıyorum. Günlüğümü de kendi tasarladığım simgelerle oluşturdum." diye konuştu.

Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan ise öğrencisindeki matematik zekasını görünce ailesiyle de irtibata geçerek onunla birebir çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Anne Kezban Akıncı da kızının disiplinli ve matematiğe karşı duyarlı bir çocuk olduğunu dile getirdi.

- "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor.

Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.

Anadolu Ajansı
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