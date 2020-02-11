Uzman çavuş ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti
|11 Şubat 2020 22:53
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş ve kayınvalidesi öldü, eşi ve çocuğu yaralandı.
Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) idaresindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu 25'inci kilometresinde, sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü Yandım ile otomobilde bulunan kayınvalidesi Naime Veli (45) hayatını kaybetti, eşi Mehtap Veli Yandım (26) ve 1,5 yaşındaki kızı Asel Yandım yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Mehtap Veli Yandım'ı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kızı Asel Yandım'ı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehtap Veli Yandım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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