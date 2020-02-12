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Sağlık Bakanı Koca: Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok
ağlık Bakanı Koca: Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok
|12 Şubat 2020 06:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok." bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok." bilgisini verdi. Bakan Koca, Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok. İki araca çığ düşmesinin hemen ardından ekiplerimiz yardıma ulaştı. Her şey yolunda."
Koca, olaya müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) görüntülerini de paylaşarak sağlık personeline teşekkür etti.
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