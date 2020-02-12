2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
|12 Şubat 2020 13:48
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(12 Şubat 2020)
KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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