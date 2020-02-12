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2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı
 12 Şubat 2020 14:21
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2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Bakan Selçuk, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların 5-20 Mayıs tarihleri arasında sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk'un verdiği bilgilere göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz'da, KPSS A alan bilgisi sınavı 25-26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önlisans mezunları ise 12-25 Ağustos tarihleri arasında KPSS başvurusu yapacak. Sınav ise 18 Ekim'de yapılacak. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında olacak, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar, yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos'tan 30 Ekim'e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.
İhlas Haber Ajansı
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