1000 kadın polis adayı judo eğitimi alıyor
|12 Şubat 2020 19:27
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Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitim gören 1000 kadın polis adayı, polis müdahale yöntem ve teknikleri eğitimleri kapsamında judo eğitimi de alıyor.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eğitimleri devam eden kadın polis adayları, "Güven Masalarında" alacakları görevler kapsamında zorlu bir saha eğitiminden geçiyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen POMEM Müdürü Salavat Mete Pınar, "Şimdiye kadar 7 bin 500 öğrenci mezun ettik, teşkilatımız saflarına katıldılar. Şu anda da eğitim ve öğretime devam eden tamamı kadın 1000 öğrencimiz bulunmakta." ifadelerini kullandı.
Federasyon Asbaşkanı, Uluslararası Judo Federasyonu Asker ve Polis Komisyonu Dönem Başkanı seçilen uzman eğitmeni Kaya Gezeker ise "Öğrencilerimizin görev esnasında karşılaşabileceği zorluklarda ne şekilde hareket etmeleri gerekiyor, ani beklenmedik olaylarda nasıl bir duruş sergilemeleri gerekiyor, olaylar esnasında şahıslara hangi şekilde ve ne açıdan yaklaşmaları gerekiyor boyutunda judo eğitimi veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.
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