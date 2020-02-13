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Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 27 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların FETÖ PDY terör örgütü ile ilişkili oldukları belirtildi..
 13 Şubat 2020 06:50
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Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 27 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların FETÖ PDY terör örgütü ile ilişkili oldukları belirtildi...
Anadolu Ajansı
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