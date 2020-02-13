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'Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

Operasyonda 830 kilogram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, çok sayıda mühimmat, yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi
 13 Şubat 2020 10:45
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'Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır ve Batman'da İl Jandarma komutanlıklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kapan-6 Müşterek Operasyonu"nda tespit edilen 10 kış sığınağı imha edildi, 830 kilogram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, çok sayıda mühimmat, yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin güneyi, Kulp ilçesinin güneydoğusu, Batman'ın Sason ilçesinin batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori çayı bölgesinde 10 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Kapan-6 Müşterek Operasyonu" başarıyla devam ediyor.

Operasyonda 13 Şubat Perşembe günü teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı tespit edilmesinin ardından patlayıcı madde tespit ve imha ile mayın/EYP tespit ve imha timleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

Evler ile bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alanda yapılan aramalarda toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 dürbün, 25 gram civa, 2 batarya, 18 av tüfeği fişeği, tabancaya ait şarjör, 3 kurusıkı mermi, 3 silah temizleme yağı, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, narkotik tespit köpeği "Engel"in de katıldığı aramalarda arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ve elektronik hassas terazi bulundu.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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Anadolu Ajansı
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