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Öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürüne dava

Isparta'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün (13) yüzüne tekme atan okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
 13 Şubat 2020 12:10
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Öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürüne dava

Olay, geçen yıl 12 Kasım günü, Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesi öğrenciler, bahçede yerlerini aldı. Bu sırada okul müdürü A.Y., yerde oturan 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek, tekme attı. Olayın ardından öğle arası eve giden A.Ö., durumu babası İsmail Ö.'ye anlattı. İsmail Ö. ise okula giderek, okul idarecileriyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Savcılığa giden baba, okul müdürü şikayetçi oldu. Bunun üzerine ifadesi alınan A.Y., yangın tatbikatı sırasında öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık tepki gösterdiğini söyledi. A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

SAĞ YANAKTA SIYRIK VE SAĞ KAŞTA ŞİŞLİK

Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın iddianamesi hazırlandı. İddianamede; öğrenci A.Ö.'nün, olay günü bahçeye indiklerini, önde olduğu için dizlerinin üzerine çöktüğünü, bu sırada okul müdürü A.Y.'nin geldiğini ve yüzünün sağ tarafına tekme attığını, öğle arası eve gittiğinde ise durumu ailesine anlattığını söylediği yer aldı. A.Ö.'nün sağlık kuruluşundan alınan raporunda ise sağ yanakta sıyrık ve sağ kaşta minimal şişlik olduğu belirtildi.

Okul müdürü A.Y. ise iddianamede belirtilen ifadesinde; müdür olarak atandığı okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğunu, olay günü okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını, öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık tepki gösterdiğini ve geri çekilmelerini söylediğini, bu sırada da ayağını yere vurduğunu, mağdur çocuğa vurmadığını kaydederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

'ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAMAK ZORUNDAYIM'

Şikayetçi olan baba İsmail Ö., DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Öğle yemeği için eve gittim. Oğlum karşıma çıktı ağlıyor. 'Ne oldu oğlum' diye sordum. 'Okul müdürü yüzüme tekme attı' dedi. 'Bir şey mi yaptın?' diye sordum. 'Hiçbir şey yapmadım. Okulda yangın tatbikatı vardı. Ben o sırada hiçbir şey yapmazken, yüzüme tekme attı' dedi. Hiçbir suçu olmadığını söyledi. Bunun üzerine okula giderek müdür yardımcısı ile görüştüm. Kamera görüntülerini izlediğimizde çocuğun hiçbir suçu olmadığı halde okul müdürü yangın tatbikatı sırasında gelip durduk yere tekme atıyor. Daha sonra şikayette bulundum. Adli süreç başladı. CİMER'e de yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü araştırmaya başladı. Müfettiş atadılar. Bu müdür bey darbettiği anda 3 öğretmen var. Hepsi arkasını dönüp gidiyor. Çocuğumun hakkını aramak zorundayım."

'ÇOCUĞA HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMADIM'

DHA muhabirinin ulaştığı okul müdürü A.Y. ise "Değerlerimin üzerine yemin ediyorum. Her ne kadar kamera kayıtlarında cepheden görünse de inançlarımın üzerine yemin ediyorum ki herhangi bir hareket yapmadım. O gün bahçede gerçekten 600 civarında öğrenci vardı. Öğrenciler arasında itiş, kakış, neticede yani öğrencileri düzene getirmek açısından, ayağımı yere vurdum. Yemin ediyorum. Allah büyük. Öğrenciler sürekli arkadan öne itiliyor. O anlar refleksti. Şimdiki aklım olsa başka şekilde bin türlü çözüm üretirim. 'Yeter artık yerinizde kalın' dedim. Ben çocuğu şu anda görsem tanımam. O anda o programı daha güzel bir hale getirebilmek için uğraştım. 'Yerinizde kalın' diyerek kızıyormuş gibi yaptım. Ama çocuğa herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi.
DHA
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