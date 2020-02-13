Yüzde 35 zam sonrası İstanbul'da bir hizmette yüzde 50 indirim
|13 Şubat 2020 13:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İBB'ye devri yapılan 15 Temmuz Şehitler Otogarı tuvaletleri ücreti yeni alınan kararla ucuzladı. İBB, tepki çeken ulaşım zamlarının ardından otogarda tuvalet ücretlerini 1 liraya indirdi.
İBB devraldı
Bayrampaşa Otogarı, Esenler Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı, 15 Temmuz Şehitler Otogarı isimleri farklı olsa da İstanbul'dan gidenlerin veya İstanbul'a gelenlerin yolunun düştüğü yerdir otogar. Son yıllarda pisliği, alt katlarının güvensiz oluşuyla gündemde olan otogar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine geçmişti.
Tuvaletler yenilendi
Otogarın en çok şikayet edilen yerlerinden biri de tuvaletleriydi. Pisliği ile şoförlerden yolculara herkesin tepkisini çekiyordu. İBB, bu tuvaletleri yenileyerek adeta baştan yarattı.
Tuvalet ücretlerinde indirim yapıldı
Daha önce 2 liraya hizmet verilen tuvaletlerde de indirime gidildi. İBB, kendi işlettiği umumi tuvaletlerde olduğu gibi otogardaki tuvaletlere de turnike sistemi koydu ve ücreti 1 liraya indirdi.
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