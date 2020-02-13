TSK rejim hedeflerini böyle vuruyor
Türk Silahlı Kuvetleri günlerdir yığınak yaptığı İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırılarına, çok namlulu roketatar ve obüs atışlarıyla cevap veriyor
|13 Şubat 2020 13:32
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