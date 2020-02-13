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Yalova Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı
 13 Şubat 2020 16:35
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Yalova Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediyesi'nde zimmet kapsamında başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de tutuklanmayısla tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

VEFA SALMAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALİ İŞLERDE ÇALIŞAN ELGİN DENİZLİ'DE YAKALANDI

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİ

Zimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi" dedi.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de emniyetteki sorgusu tamamlandı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Güleç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anadolu Ajansı
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