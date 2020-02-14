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Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Üsküdar'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini savunan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti FETÖ'ye uzandı. "Tayin" bahanesiyle Verdi'yi öldürdüğü iddia edilen polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun mahrem imamlarla bütün bağlantıları ortaya çıktı. Soruşturma ekibi, Sarıcaoğlu ile Rus elçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarının benzer olduğuna dikkat çekti.
 14 Şubat 2020 06:10
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Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin (46) makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada failin FETÖ bağlantıları tespit edildi. Verdi'nin 11 Aralık 2018'de trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilmesinin ardından Rize Emniyet Müdürlüğü cinayet soruşturması başlatırken, olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir gizlilikle FETÖ soruşturması da yürütüldü. Saraçoğlu'nun Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gördüğü dönemden cinayeti işlediği süreye kadar olan zaman diliminde kendisinden sorumlu mahrem imamları tek tek tespit edildi. Eşi Semiha Sarıcaoğlu'nun da FETÖ'nün emniyet sorumlusu mahrem imamlarla irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.

İMAMLARI TESPİT EDİLDİ

Savcılığa göre, Sarıcaoğlu'nun merkeze 10 kilometre uzaklıktaki görev yerinin il merkezine alınmamasını bahane ederek Verdi'yi katletmesi ve ardından cep telefonu kamera kaydını açarak kendisinin vurulmasını önlemek istemesi, 'cinayetin isteyerek ve tasarlayarak işlendiği' ihtimalini güçlendiriyor. Çalışmaları derinleştiren ekipler cinayetin işlendiği günden başlayarak geçmişe yönelik her adımı incelenen Sarıcaoğlu hakkında ilginç detaylara ulaştı. Katilin telefon konuşmalarından attığı mesajlara, el konulan cep telefonundaki uygulamalardan sosyal medya hesaplarına kadar tüm detaylar titizlikle incelendi. Gözaltı talimatı verilen isimler arasında yer alan 2 şüphelinin, suikastı gerçekleştiren İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İstanbul'da görev yaptığı süre zarfındaki mahrem imamları olan Evren Ersoy ve Emre Balcı olduğu öğrenildi. Sarıcaoğlu'nun ağabeyi de gözaltında. Doktor olduğu öğrenilen ağabey, 15 Temmuz'dan sonra KHK ile ihraç edilmiş ancak sonra tekrar göreve dönmüştü. Bu kişinin eşinin de hemşire olarak çalışırken KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

DELİLİK POZU TUTMADI

Soruşturma birimlerinden edinilen bilgilere göre Saraçoğlu, FETÖ bağlantısını aynı koğuşta farklı bir suçtan yatan isme anlattı. Koğuş arkadaşının soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifadesi alındı. Koğuş arkadaşının daha önce savcılığın deşifre ettiği bir mahrem imamı soruşturma birimleriyle paylaşması üzerine bu kişinin ifadeleri tatmin edici bulundu. Adli Tıp'ın 'akıl sağlığı yerinde' raporu verdiği Saraçoğlu'nun, cinayet öncesi telefonuna bazı notlar kaydettiği, bu notlarda kendisini psikolojik sorunlu göstermeye çalıştığı, cinayet sonrası mahkeme sürecinde 'akıl hastası' süsüyle hapisten kurtulmak istediği belirtiliyor.

Liseden beri...

Katil zanlısı Sarıcaoğlu'nun telefon rehberindeki kişileri tek tek inceleyen, hepsinin geçmişine yönelik araştırma yapan ekipler, örgütün kripto yapılanması içinde olduğu sanılan bazı kişilerle iletişim kurduğunu belirledi. Sarıcaoğlu'nun lise yıllarından başlayarak her dönem FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı kurduğu tespit edildi. Sarıcoğlu'nun e-posta hesaplarını da inceleyen ekipler, FETÖ'ye dair çeşitli bulgulara da rastladı. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun cinayet hikayesinin, FETÖ bağlantıları itibariyle Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ınkine benzediği belirtiliyor. Her iki ismin de örgüt tarafından 'kriptolaştırıldığı' üzerinde duran savcılık soruşturmayı daha da derinleştirecek.

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
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