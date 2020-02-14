Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
|14 Şubat 2020 12:55
|Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.
İncelemenin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda
14 Şubat 2020 13:27
|Bakan Albayrak'tan 'cari denge' açıklaması
14 Şubat 2020 13:07
|'Adalet bir sayı, skor işi değildir'
14 Şubat 2020 13:00
|Teröristlerin kaçırmak istediği genç kızlar Vali'nin girişimleriyle kurtarıldı
14 Şubat 2020 12:02
|Ticaret Bakanlığından 'uçan balon' uyarısı
14 Şubat 2020 12:02
|Suriye sınırına tank sevkiyatı
14 Şubat 2020 11:50
|Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı
14 Şubat 2020 11:06
|Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok
14 Şubat 2020 10:48
|Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
14 Şubat 2020 10:14
|Hükümetten yeni 'İnsan Hakları Eylem Planı'
14 Şubat 2020 09:59