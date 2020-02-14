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Bahçelievler'de bina çöktü
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
|14 Şubat 2020 14:59
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İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor.
Boş olduğu belirtilen 5 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü. Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
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