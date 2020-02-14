1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçelievler'de bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
 14 Şubat 2020 14:59
Yazdır
Bahçelievler'de bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor.

Boş olduğu belirtilen 5 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü. Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lojman cinayeti sanığı cezaevinden firar etmiş
14 Şubat 2020 14:40		 Yardımcı pilotun ilk ifadesi: 'Pas geçin' talimatı gelmedi
14 Şubat 2020 12:38
Amcasını öldürdü, saniye saniye kameralara yansıdı
14 Şubat 2020 12:37		 7 Şubat MİT kumpası iddianamesindeki 'Oslo ses kayıtları' ayrıntısı
14 Şubat 2020 12:33
Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 4 gözaltı
14 Şubat 2020 12:14		 Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
14 Şubat 2020 12:11
Gün ortasında dolar yükselişte
14 Şubat 2020 12:10		 Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 521 yerleşim yerine ulaşım sağlanmıyor
14 Şubat 2020 12:03
Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
14 Şubat 2020 11:59		 Okulda görevli memur tacizcinin işine son verildi
14 Şubat 2020 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Yargıtay'a 2019'da FETÖ'den 16 bin dosya geldi15:09 - Esed rejimine ait helikopter düşürüldü15:03 - Eski Yargıtay üyesi Akkuş'un hapis cezası onandı14:59 - Bahçelievler'de bina çöktü14:46 - İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor14:45 - Shane Larkin, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı14:40 - Lojman cinayeti sanığı cezaevinden firar etmiş14:38 - Marmarisli Doruk, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu14:33 - KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro14:28 - Bakan açıkladı... Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
14:22 - 'Ankara'da belediye otobüslerinde ücretsiz wifi olacak'14:21 - Adaylar, KPSS 2020/4 tercihlerini değerlendiriyor14:17 - DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşmuş14:10 - LPG'yi ilk kez otomobilde denemişti, şimdide motor tasarladı14:07 - Vatandaş, İmamoğlu'nun kayak tatiline ne dedi?14:00 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 64 bini aştı13:48 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete EYT eleştirisi13:43 - Depremzedelere kar yağışı uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Karantinadan çıkan vatandaşlar konuştu
Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sorloth'un 1 maç ceza alması 2
tff'nin göztepe-beşiktaş maçı kararı 2
kadına şiddet 1
dizi önermek 3
zamanın behrinde 2
ponçik 2
Selçuk Parsadan 4
kadına şiddete karşıyız ama bu kadın dövülür 2
Mutlaka 2
a spor dışarı 1
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam