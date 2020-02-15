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AK Parti'de önce ahde vefa, sonra kurultay

7'nci Olağan Büyük Kongre için hazırlıklara devam eden AK Parti'de "ahde vefa" çalışmaları hız kazandı. Daha önce, eski il başkanlarıyla istişareler yapan AK Parti, bu defa eski ilçe başkanlarını topluyor.
 15 Şubat 2020 07:46
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AK Parti'de önce ahde vefa, sonra kurultay

İlk toplantı önceki gün Genel Merkez'de gerçekleştirildi. Çalıştay şeklinde yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlık etti.

Toplantıda emeği geçen ilçe başkanlarının kongre süreci ile ilgili görüşleri alınırken bir anket çalışması da yapıldı. Ankette, ilçeleriyle ile ilgili eksikliklerin neler olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi için hangi tavsiyelerde bulunabilecekleri soruldu. Ayrıca, kadın ve gençlere yönelik hangi politikaların yapılabileceği, AK Parti'nin en iyi icraatlarının neler olduğu, teşkilatta ne kadar süredir çalıştıkları gibi soruların yer aldığı öğrenildi.

Toplantılar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sekiz bölüm halinde çalıştay şeklinde başlayan toplantılara bazı genel başkan yardımcıları ve bakanlar da katılacak. Toplantıların sonrasında eski ilçe başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın bu toplantılarda, başkanlara kongre sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda eski ilçe başkanları için bir "teşekkür mektubu" da kaleme almıştı. Erdoğan mektubunda, teşkilat olarak herkesin elini taşın altına soktuğunu belirterek "Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor. AK Parti'de yeni-eski diye bir kavram yoktur, sadece görev değişikliği vardır" sözlerine yer verilmişti.

Damla Peker

Türkiye
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