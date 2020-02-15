AK Parti'de önce ahde vefa, sonra kurultay
|15 Şubat 2020 07:46
|Yazdır
İlk toplantı önceki gün Genel Merkez'de gerçekleştirildi. Çalıştay şeklinde yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlık etti.
Toplantıda emeği geçen ilçe başkanlarının kongre süreci ile ilgili görüşleri alınırken bir anket çalışması da yapıldı. Ankette, ilçeleriyle ile ilgili eksikliklerin neler olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi için hangi tavsiyelerde bulunabilecekleri soruldu. Ayrıca, kadın ve gençlere yönelik hangi politikaların yapılabileceği, AK Parti'nin en iyi icraatlarının neler olduğu, teşkilatta ne kadar süredir çalıştıkları gibi soruların yer aldığı öğrenildi.
Toplantılar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sekiz bölüm halinde çalıştay şeklinde başlayan toplantılara bazı genel başkan yardımcıları ve bakanlar da katılacak. Toplantıların sonrasında eski ilçe başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın bu toplantılarda, başkanlara kongre sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda eski ilçe başkanları için bir "teşekkür mektubu" da kaleme almıştı. Erdoğan mektubunda, teşkilat olarak herkesin elini taşın altına soktuğunu belirterek "Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor. AK Parti'de yeni-eski diye bir kavram yoktur, sadece görev değişikliği vardır" sözlerine yer verilmişti.
Damla Peker
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır'
15 Şubat 2020 09:56
|Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi kumpası bozdu
15 Şubat 2020 09:52
|4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
15 Şubat 2020 09:31
|Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
15 Şubat 2020 09:06
|'Hayalet şehir'de 46 yıl sonra ilk toplantı
15 Şubat 2020 08:16
|70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
15 Şubat 2020 08:11
|TSK'dan süpürme harekatı
15 Şubat 2020 07:16
|Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
15 Şubat 2020 02:35
|Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
15 Şubat 2020 01:12
|Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
15 Şubat 2020 01:00