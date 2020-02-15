İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
|15 Şubat 2020 15:47
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
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