1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı Türkiye'ye getirildi

Eserler, İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilerek, İstanbul Havalimanı'nda teslim alındı - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ana vatanına geri kazandırılan eserlere, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ev sahipliği yapacak
 15 Şubat 2020 20:06
Yazdır
Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, önceki yıllarda yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığını Türkiye'ye getirdi.

Eserleri taşıyan ve İngiltere'nin başkenti Londra'dan öğle saatlerinde havalanan uçak, 18.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile MÖ 3000-2000'e tarihlenen Anadolu kökenli iki boğalı kağnı heykeli, uçaktan özel muhafazalar içinde taşındı.

Taşıma işini ücretsiz gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye'ye getirilen eserler, bakanlık yetkililerince teslim alındı.

Geri getirilen kültür varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı etkinlikle tanıtılacak ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

- Kağnı heykeli

İngiltere'deki Bonham's Müzayede Evi'nde iki boğa tarafından çekilen kağnı heykelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi. Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi. Hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğine iletilerek müzayede evinden eserin satışının durdurulması istendi. Müzayede evi ilk girişimi reddedince Müşavirlik, İngiliz polisinden eserin satışının durdurulması konusunda destek istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin girişimleri sonucunda satıştan çekilen eserin sahibiyle müzayede evi kanalıyla temasa geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye'ye iadesi kabul edildi.

- Sidamara lahdi

Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 1980'li 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen ve belediyeye getirilen Sidamara tipi lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğüne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti.

Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından 1987'de fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015'te yaptığı bir araştırma sırasında fark etti. Esere ait iki parça, Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nin 1988'de bastığı müzayede kataloğunda yer alıyordu. Eserlerin parçalarının, ilk fotoğraflandığı 1987 ile müzeye taşındığı 1988 arasında çalındığı tespit edildi.

Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine hem Bakanlık hem İçişleri Bakanlığı Interpol-Europol Dairesi Başkanlığınca, Sotheby's Müzayede Evi ile irtibata geçildi. Katalogda yer alan parçaların 1988'de kimlere satıldığı sorulan Müzayede Evi, eserlerin bir şahıs tarafından satışa sunulduğunu, 1989'da iki ayrı alıcıya satıldığını, gizlilik kanunları sebebiyle alıcıların isimlerini açıklayamayacaklarını bildirdi.

Yeri tespit edilemeyen ancak Türkiye'deyken çekilmiş fotoğrafları bulunan eserler, Interpol'ün çalıntı sanat eserleri veri tabanına kaydettirilerek uluslararası alanda araştırılmaya başlandı. Bakanlık uzmanlarınca Christie's Müzayede Evi'ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019'da satışa çıkarılacağı tespit edildi. Interpol-Europol Dairesi ve İngiltere polisiyle kurulan temasla eserin satışı ileri seviyede tetkikler yapılması için geçici olarak durduruldu.

Türkiye tarafından sağlanan veriler sayesinde eserin yasa dışı olarak Türkiye'den çıkarılmış olduğu hususunda ikna olan İngiliz polisi, eseri elinde bulunduran kişiyle görüşerek eserin iadesine aracılık etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza
15 Şubat 2020 18:46		 Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
15 Şubat 2020 18:21
e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı
15 Şubat 2020 18:11		 Bu görüntüleri yanlışlıkla polise gönderince 6 bin TL ceza kesildi
15 Şubat 2020 14:38
Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi
15 Şubat 2020 12:46		 'Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin'
15 Şubat 2020 12:00
'166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'
15 Şubat 2020 11:33		 Diyanetten 'aile' temalı yarışma
15 Şubat 2020 11:31
Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması
15 Şubat 2020 11:31		 Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı
15 Şubat 2020 11:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor20:11 - 'CHP'nin İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur'20:06 - Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı Türkiye'ye getirildi20:01 - Denizli Valiliğinden intihar olayına ilişkin açıklama19:56 - DSÖ'den hükümetlere hazırlıklı olun çağrısı19:51 - ABB'den ruhsatsız otoparkın bulunduğu yeşil alana ilişkin açıklama19:46 - Erdoğan: Seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz19:43 - Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı18:51 - Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin18:46 - Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza
18:41 - Türkiye'nin kadın komando astsubayları göreve hazır18:35 - Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi18:31 - Bakan Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi18:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü18:21 - Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı18:16 - Sürücülere antifriz uyarısı! 7 bin liralık masraf açabilir18:11 - e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı18:07 - İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dizi önermek 2
dolar kuru 3
Balina kusmugu 1
leyla 2
kartı bloke etmek 1
xiaomi 2
çiçeği burnunda 1
yarı çubuk 1
limon 5
çizgi film 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam