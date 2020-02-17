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CHP Ankara İl Başkanlığına Ali Hikmet Akıllı seçildi

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı oldu.
 17 Şubat 2020 00:17
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CHP Ankara İl Başkanlığına Ali Hikmet Akıllı seçildi

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi'nde, 15 sandıkta kayıtlı 645 delegeden 496'sı oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı, geçerli 315 oyu alarak CHP Ankara İl Başkanı seçildi.
Anadolu Ajansı
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