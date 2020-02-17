CHP Ankara İl Başkanlığına Ali Hikmet Akıllı seçildi
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı oldu.
|17 Şubat 2020 00:17
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