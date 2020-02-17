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Suriyeliler, Adana'da kaçak 'hastane' kurdu

Suriyeliler, Adana'da kaçak 'hastane' kurdu
 17 Şubat 2020 07:41
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Suriyeliler, Adana'da kaçak 'hastane' kurdu

Üç katlı evde dolapların arkasına gizlenmiş, tuşlara basılarak kilidi açılıp girilebilen odaların laboratuvar olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir evin kaçak muayenehane olarak kullanıldığını öğrendi. İstihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, operasyon için hazırlıklara başladı. Ardından adrese baskın yapıldı. İncelemelerde her katta dolapların arkasına saklanmış gizli tuşlar bulundu. Bu tuşlara basıldığında kilitler açıldı ve girilebilen odalar ortaya çıktı. Bu odaların laboratuvar olarak kullanıldığı ve yasa dışı hasta muayenesi yapıldığı deşifre edildi. Odalarda, sedye, stetoskop, bebek tartı cihazı, kürtaj çubuğu, ateş, tansiyon ve şeker ölçme cihazı, ultrason ile EKG cihazı ele geçirildi. Eczane olarak kullanılan bir başka gizli odada ise iki bin enjektör ile 6 bin 620 kutu ilaç bulundu. Ayrıca hasta kayıt defteri ile çok sayıda laboratuvar sonuçları ve tahlil raporlarına rastlandı. Bekleme odası olarak kullanılan evin giriş katında çok sayıda Suriyeli kadın ve çocuk gören ekipler, bu kişilerin muayene olmak için geldiğini belirledi. Polis, kaçak muayenehanedeki, Suriye'de kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığı iddia edilen Shadi Alahmad A. (44) ve sekreteri Kafe Şeyh M. (44) ile Muhammet A'yı (36) gözaltına aldı.
İhlas Haber Ajansı
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