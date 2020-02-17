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Sosyal medya'dan pantolon sipariş etti, tayt ve killi toprak geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sosyal medyada gördüğü bir alışveriş firmasından 150 TL karşılığında 5 adet pantolon sipariş veren 15 yaşındaki genç, gelen paket içerisinden çıkanları görünce büyük şok yaşadı.
 17 Şubat 2020 10:22
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Sosyal medya'dan pantolon sipariş etti, tayt ve killi toprak geldi

Gölcük ilçesinde yaşayan Yeter ve İsmail Tayfun Uçar çiftinin 15 yaşındaki oğulları Çağrı Uçar, sosyal medya üzerinden kıyafet satışı yapan bir hesapta 5 adet pantolonun 140 TL'ye satıldığını gördü. Kampanyanın yapıldığı sosyal medya hesabının 260 bin kişi tarafından takip edildiğini gören Çağrı Uçar, 5 adet pantolon satın aldı. Çağrı Uçar'ın verdiği sipariş birkaç gün içerisinde kargo ile evine gönderildi. Uçar okul harçlıklarıyla biriktirdiği 150 TL'yi kargo firması çalışanına ödedi. Daha sonra gelen paketi açan Uçar, kutunun içerisinde 10 TL değerinde olan tayt ile yüz maskesi yapımında kullanıldığı belirtilen killi toprak çıktı. Paketten çıkanları gören Uçar büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu öğrenen Uçar'ın babası İsmail Tayfun Uçar ise kargoyu iade etmek istedi. Kargo firması yetkililerinden böyle bir durumun mümkün olmadığını öğrendiğini söyleyen İsmail Tayfun Uçar, başka insanların dolandırılmaması için şahıslar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

"Pantolon beklerken pazarda 5 TL'ye satılan tayt ile kil maskesi geldi"

Sayfanın 260 binden fazla kişi tarafından takip edilmesinin kendisine güven verdiğini söyleyen Çağrı Uçar, "Sosyal medyada gezinirken bir reklam karşıma çıktı. Sayfanın 260 bin takipçisi vardı. Sayfada satılan pantolonlara bakayım derken bir kampanya olduğunu gördüm. 5 adet pantolon 150 TL'ye satılıyordu. Ben de bunu görünce hemen sipariş verdim. Taytla kil maskesi geldi. Ben bu pantolonu gönderen firmaya durumla ilgili mesaj gönderdim. Whatsapp üzerinden gönderdiğim mesajı görünce beni engellediler. Pantolon beklerken pazarda 5 TL'ye satılan tayt ile kil maskesi geldi" dedi.

"Başka bir şey de çıkabilirdi"

Durum karşısında yaşadıkları şaşkınlığı ifade eden baba İsmail Tayfun Uçar ise, "Çocuk sitelerde gezinirken 267 bin takipçisinin olduğunu öğrendiğim 140 TL karşılığında 5 adet pantolon satıldığını görmüş. Bana sordu, 'Baba alayım mı' diye. Harçlıklarını biriktirmiş, bir kısmını da ben veririm dedim. Siparişi verdi, bu paket geldi. Biz de pantolonlar geldi diye sevindik. Kargo ücreti ile birlikte 149 TL parayı ödedim. Kutunun içinden pazarda 5 liraya satılan tayt ile maske için kullanılan bir toprak geldi. Bizi dolandırdıkları gibi başka insanları da dolandırmasınlar diye bir girişimde bulunmak istiyorum. Halkımız, insanlar zarar görmesin diye bir girişimde bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hangi hakkım var ise onu kullanacağım. Başka bir şey de çıkabilirdi içerisinden. Kargolar için de bir düzenleme yapılırsa iyi olur. İade etmek için kargo şubesine gittim. Bana bir şey yapamayacaklarını söylediler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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