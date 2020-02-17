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Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor

Son aylarda büyük rağbet gören ve fiyatların da sürekli yükselişte olduğu ikinci el taşıt piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bir takım düzenlemeler gündemde. İkinci el alım satımların büyük oranda döndüğü online kanallar üzerinden yapılan ilan girişlerine TC kimlik numarası ve ekspertiz raporu zorunluluğu getirilmesi isteniyor. Bakanlık ise daha kapsamlı bir adım için çalışma yürütüyor.
 17 Şubat 2020 10:29
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Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor

Bir yıl içerisinde satılan 6,9 milyon ikinci el aracın yaklaşık 3,5 milyonu kayıt dışı olarak satılıyor. Bu da ikinci elde yapılan toplam satışların yüzde 46'sına karşılık geliyor.

İkinci eldeki kayıt dışı satışların yüzde 90'ından fazlası ise her gün yüz binlerce kişinin giriş yaptığı online kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Alıcı ve satıcının çok sayıda alternatif ile sıfır maliyet üzerinden hızlı bir şekilde buluşma noktası olmasından kaynaklı öncelikli tercih sebebi olan ilan siteleri arasında Türkiye'nin en büyük platformu olarak da öne çıkan tek bir sitede 500 bine yakın satılık vasıta ilanı bulunuyor.

KİMLİK NUMARASI VE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Konuyu Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) yetkilileri ikinci el araç ilanlarına yönelik bir takım taleplerde bulundu.

Bakanlık yetkilileri ile koordineli bir çalışma yürüten İMAS yetkilileri; internet sitelerine verilen ilanlara TC kimlik numarası ve ekspertiz zorunluluğu getirilmesini istiyor.

BAKANLIK DAHA GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA İÇERİSİNDE

Bakanlığın online kanallar üzerinden kim kaç ilan girmiş?, Ne satmış?, Kaç adet satmış? gibi tüm bilgileri geriye dönük isteme hakkı olduğuna da dikkat çeken İMAS yetkilileri, ilgili bakanlıkların daha geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğunu çok yakında detaylarının netleştirileceğini belirtiyor.

YÜZDE 14 ARTIŞ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre, ikinci el otomobil satışları 2019 yılında yüzde 14 artış kaydetti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları da dahil olmak üzere, ikinci el sektöründe 2019 yılında 7 milyon 614 bin 301 adetlik satış gerçekleştirildi.

10 ARAÇ SATANA 50 BİN TL CEZA!

Öte yandan Maliye ise bir yıl içerisinde üçten fazla ikinci el araç alıp satan komisyoncuları kıskaca almış durumda. Banka, noter ve emniyet kanalları üzerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan incelemeler sonucunda alım satımları ticari amaçla yaptığı tespit edilenlere geriye dönük para cezaları çıkarılıyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişilere getirilen yetki belgesi zorunluluğu ise 31 Ağustos 2020 itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren tacirler araç alış satış işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulamaya alınacak.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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