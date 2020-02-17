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Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu

Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi
 17 Şubat 2020 10:32
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Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendisini vurdu

Ankara'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili İdari soruşturma başlattı.

Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama

17.02.2020 günü saat 08.50 sularında ilimiz Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesinde okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Ekinci, henüz bilinmeyen bir sebeple Okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında ateşli silahla vurarak yaralamış, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir

Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Silah sesinin duyulmasının ardından okuldaki öğrencilerin tahliye edildiği ve olay sırasında içeride olmadığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olayın ardından okul müdürünün sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Kamuoyunun bilgisine sunulur
Anadolu Ajansı
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