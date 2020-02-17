Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
|17 Şubat 2020 13:34
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Muş, illegal bahis sitelerinin artık katalog suç sayılacağını ve kapatılacağını duyurdu.
Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"-İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
- Ateşli silahı satma yetkisi olmayanlara hapis cezası verilecek
- Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlarda, kiracılara, 3 veya daha fazla kira borcu olanlara, kiralarını ödemeleri için 3 ay süre verilecek. Borçlar ödenmezse, 15 gün içinde tahliye edilecek.
- Yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan işlerde, teminata ilave olarak 6 aylık kira teminatı alınacak. 3 kira ödemeyenin tahliyesi sağlanacak.
- Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz.
- KOBİ'lere finansal destek düzenlemesi yer alacak.
- İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz.
- Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak. Vatandaşlar, e devlet üzerinden hangi derneğe üye olduğunu hangisinden ayrıldığını görebilecek.
- İşverenlerin desteklenmesi amacıyla, 2020 yılı için, asgari ücreti 75 lira destekleyeceğiz
- Mesleki yeterlik belgesinin düzenlenmesi için işsizlik fonundan 2021 sonuna kadar destek vereceğiz.
- Esnaf Ahilik fonunu yıl sonuna kadar erteliyoruz.
- Tüketicilere, enerjinin kaynağı ile ilgili tercih hakkı sunacağız. Vatandaş "ben enerjimi yenilenebilir enerji kaynağından almak istiyorum" derse, bu mümkün olacak.
- Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz.
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