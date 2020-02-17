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Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş: Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz
 17 Şubat 2020 13:34
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Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Muş, illegal bahis sitelerinin artık katalog suç sayılacağını ve kapatılacağını duyurdu.

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.

- Ateşli silahı satma yetkisi olmayanlara hapis cezası verilecek

- Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlarda, kiracılara, 3 veya daha fazla kira borcu olanlara, kiralarını ödemeleri için 3 ay süre verilecek. Borçlar ödenmezse, 15 gün içinde tahliye edilecek.

- Yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan işlerde, teminata ilave olarak 6 aylık kira teminatı alınacak. 3 kira ödemeyenin tahliyesi sağlanacak.

- Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz.

- KOBİ'lere finansal destek düzenlemesi yer alacak.

- İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz.

- Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak. Vatandaşlar, e devlet üzerinden hangi derneğe üye olduğunu hangisinden ayrıldığını görebilecek.

- İşverenlerin desteklenmesi amacıyla, 2020 yılı için, asgari ücreti 75 lira destekleyeceğiz

- Mesleki yeterlik belgesinin düzenlenmesi için işsizlik fonundan 2021 sonuna kadar destek vereceğiz.

- Esnaf Ahilik fonunu yıl sonuna kadar erteliyoruz.

- Tüketicilere, enerjinin kaynağı ile ilgili tercih hakkı sunacağız. Vatandaş "ben enerjimi yenilenebilir enerji kaynağından almak istiyorum" derse, bu mümkün olacak.

- Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz.

Memurlar.Net
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