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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek
 17 Şubat 2020 18:13
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

Türkiye'de ve bazı durumlarda yurt dışında yayımlanmış her türlü kitap, dergi, gazete gibi yayımların belirli sayıda nüshasının saklandığı "Derleme Kütüphane" statüsüne 3 Haziran 2017'de kavuşan kütüphaneye, bu kararın ardından Türkiye'de yayımlanan tüm yayınlardan birer kopya gelmeye başladı.

Kütüphane ve Yayın Müdürlüğünün mayıs 2016'da kurulmasının ardından kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi çalışma yürüttü.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulanan raflarda yer alıyor.

TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından üniversite ve araştırma kütüphanelerine sağlanan EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans) üyesi olan kütüphanede, bu kapsamda yer alan veri tabanları ve elektronik yayınlar da kullanıma açılacak.

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi" olma özelliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tarihçiler, bağışçılar arasında

Kütüphanenin kitap bağışçıları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar ve ud virtüözü Cinuçen Tanrıkorur, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete, gazeteci Ahmet Günel Elgin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, yayınevi sahipleri Saman-Hatice Helvacıoğlu, araştırmacı yazar Şefik Can, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş da bulunuyor.

Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları yer alıyor.

- 16 sütunlu Cihannüma Salonu'nda "Dünya Kitaplığı"

Tarihteki 16 Türk Devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu, 3 bin 500 metrekare alanda, 224 kişilik oturma kapasitesi ve yaklaşık 200 bin kitaptan oluşan koleksiyona sahip. Salonun kubbesinde, Alak Suresi'nin "O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir" şeklindeki 4 ve 5. ayetleri yazıldı.

Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri bulunan tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, Kütüphanenin Cihannüma Salonu'nundaki "Dünya Kitaplığı" kısmında sergilenecek.

Dünya Kitaplığı'nda, aralarında Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus'un da bulunduğu bazı ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek teslim etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise özel temsilcisini göndererek, Fransa Milli Kütüphanesi ile ortak çalışmalar yapılabileceğini Türk yetkililere iletti.

Koleksiyon sağlamada ve geliştirmede, bağış ve derleme yayınların yanı sıra, Türkiye'de yayımlanan kitap, DVD, CD ve diğer yayınların büyük bir kısmının satın alındığı kütüphanede, Türkiye ve yurt dışında yayımlanan, baskısı bulunan kitapların önemli bir kısmı satın alınarak koleksiyona kazandırıldı.

Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yaşam boyu eğitim merkezi olması da hedeflenen kütüphanede, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, kodlama gibi kurslar ve eğitim faaliyetleri de düzenlenecek.

Teknoloji sınıfları ve atölyeleri Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell ve Türk Telekom iş birliğiyle yapılan kütüphanede Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının sayısallaştırılmış 45 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 500 bin kitabının künye bilgisi ile 100 binin üzerinde nadir/yazma eser görüntüsüne ulaşılacak.

- Kütüphaneye nasıl girilecek?

Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.
Anadolu Ajansı
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