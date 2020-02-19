Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor!
Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan'ın bilge tavrı sosyal medyanın da dikkatini çekti.
|19 Şubat 2020 09:51
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Yaşına rağmen okuduğu kitapların seviyesi herkesi hayrete düşürdü.
5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ın görüntülerinin twitter'da paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kimileri bunun bir kurgudan ibaret olduğunu iddia ederken kimileriyse Atakan'ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünde birleşti. Atakan'ın videosunu görenler sosyal medyada yorum yağdırdı
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