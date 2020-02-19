A Spor canlı yayınında gergin anlar!

A Spor'da ekranlara gelen Spor Ajansı programına sunucu Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın'ın tartışması damga vurdu.

Argın, programda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tartışıldığı anlarda kendisine saygısızlık edildiğini ve Cankat'ın buna izin verdiğini iddia ederek 'Soru-cevap' etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

Cankat'ın "Gazeteciliği senden öğrenecek değilim, sen bana işimi öğretemezsin" demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

"Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin

Setenay Cankat, "Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha programa gelme" diyerek Argın'ı yayından kovdu.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Göktuğhan Argın da bunun üzerine stüdyoyu terk etti.

Argın'ın stüdyoyu terk ettiği anlarda Cankat'ın "Kameranın önünden geçmesi zaten işbilmezliğini gösteriyor. Neyse stüdyo rahatladı" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

A Spor ekranlarında yayınlanan programda spiker Setenay Cankat ile yorumcu Göktuğhan Argın arasında sözlü kavga yaşandı.