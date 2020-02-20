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Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı

Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanının yüzde 10 olacağını duyurdu.
 20 Şubat 2020 11:40
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Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

"Depremde hasar gören okulların nereye yapılacağı hemen çözümlendi"

Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız." ifadelerini kullandı.

"Sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjan oranı yüzde 10 olacak"

Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini söyledi.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısına ilişkin, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar." diye konuştu.

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