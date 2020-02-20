İlçe MEM'den promosyonda Türkiye rekoru
|20 Şubat 2020 14:53
|Yazdır
Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, banka maaş promosyonunda Türkiye rekoru kırdı. Ziraat Bankası ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında çalışanlara tek seferde 3 bin 104 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak.
Söz konusu anlaşma, çalışanlar lehine bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kazançlı anlaşma olurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen ise, Türkiye rekorunu Erzurum'da kırmış olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Ziraat Bankası Cumhuriyet Şubesi ile imza altına aldıkları banka promosyon anlaşmasının tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını dileyen yetkililer, "3 yıllığına yaptığımız anlaşma gereği çalışanlarımıza tek seferde yapılacak ödeme 3 bin 104 lira olacak. Bu miktarın hem tek seferde ve hem de Türkiye genelinde ödenecek en yüksek rakam olması, çalışanlarımızın lehine bir durum teşkil ediyor ki, bundan biz fevkalade büyük bir mutluluk duyduk" diye konuştu.
Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmen ve personeller ise, yeni maaş promosyon sözleşmesinin sevincini yaşıyor. Bugüne kadar hiçbir kurumun çalışanlarının bu kadar yüksek bir promosyon ücreti almadığının altını çizen Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, "Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında ve imza altına alınmasında emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere Ziraat Bankası'nın Cumhuriyet Şubesi ve Eğitim Bir-Sen yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir dönemde ve üstelik de tek seferde 3 bin 104 lira promosyon alacak olmak, bize de ilaç gibi gelecek. Emeği geçenler sağolsun" dediler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hakkari'de eğitime kar engeli
20 Şubat 2020 00:10
|SRC kursundaki öğretmen ayrımı tepki topladı
17 Şubat 2020 14:14
|MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül
14 Şubat 2020 20:45
|Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı
13 Şubat 2020 11:02
|İstanbul'da öğretmenlere akıcı okuma eğitimi verildi
10 Şubat 2020 20:21
|İl Milli Eğitim, 10 bin adım atana hediye veriyor
07 Şubat 2020 11:48
|İstanbul'da 8 okul deprem nedeniyle yıkılacak
01 Şubat 2020 13:18
|Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
30 Ocak 2020 10:08
|Gaziantep'te, her 8. sınıf öğrencisi LGS'ye giremeyecek
14 Ocak 2020 11:42
|Sivas'ta, LGS ortalamasını düşüren 84 okul müdürlerine Kınama cezası
14 Ocak 2020 10:15