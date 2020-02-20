1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aleyna Tilki'den 10 yaşındaki Atakan'a: Onun yaşında benim de fen laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum

Genç yaşta ünlenen şarkıcı Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu.
 20 Şubat 2020 15:55
Yazdır
Aleyna Tilki'den 10 yaşındaki Atakan'a: Onun yaşında benim de fen laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden kısa süre içerisinde yüz binlerce kişinin dikkatini çeken ve ana haber bültenlerinde bile konuşmaları haberleştirilen Atakan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin de dikkatini çekmeyi başardı.

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

"Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan"
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanatçı Yusuf Güney: Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz
20 Şubat 2020 16:26		 Acun'dan Fatih Terim anısı: Biz bunu hakedecek ne yaptık?
20 Şubat 2020 12:59
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
20 Şubat 2020 09:39		 Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
17 Şubat 2020 10:57
Survivor 2020 yarışmacıları ilk bölümde kavga etti
16 Şubat 2020 22:46		 Acun'un aklı Fenerbahçe'de kaldı!
16 Şubat 2020 20:33
Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin
15 Şubat 2020 18:51		 Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa
15 Şubat 2020 16:08
Arka Sokaklar'a sürpriz isim!
14 Şubat 2020 16:08		 Kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti
13 Şubat 2020 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:34 - Çeyrek altın'dan yeri rekor17:32 - FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 5 kişiye adli kontrol17:29 - Polis memuruna 'Kavgalı doğum günü' sürprizi17:25 - Gün sonu döviz fiyatları17:18 - Bakan Albayrak açıkladı, İVME'de iki seçenekli döneme geçiliyor17:16 - Türkiye'nin Otomobili'ni çizen otizmli Mesut, Volkswagen'de çalışmayı reddetti17:15 - Hamsi sezonu bitti, tekneler limana döndü17:08 - Kastamonu'da komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 4 gözaltı17:03 - İstanbul'un en çok elektrik tüketen ilçesi16:49 - MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı
16:39 - Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi16:31 - Sözleşmeli sağlık personeli alım düzenlemesine kısmi Y.D. kararı16:29 - Kastamonu'da FETÖ sanıklarına hapis cezası16:26 - Sanatçı Yusuf Güney: Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz16:17 - Eksi 46 derecede domates yetiştiriliyor16:14 - Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi16:07 - Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan: FETÖ bağlantım yok15:59 - Gram altın, 317 lirayı aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
AA: İdlip operasyonu başladı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tok tok 1
zaaf 2
osman kavala 1
Franz Kafka 1
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 1
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 1
şampiyon belli ise lig bitsin 3
çekim yasası 1
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 5
ümit öztürk 1
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam