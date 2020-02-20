Aleyna Tilki'den 10 yaşındaki Atakan'a: Onun yaşında benim de fen laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum
Genç yaşta ünlenen şarkıcı Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu.
|20 Şubat 2020 15:55
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Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden kısa süre içerisinde yüz binlerce kişinin dikkatini çeken ve ana haber bültenlerinde bile konuşmaları haberleştirilen Atakan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin de dikkatini çekmeyi başardı.
Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:
"Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan"
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