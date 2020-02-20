İletişim Başkanı: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır
|20 Şubat 2020 18:00
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İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;
Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.
Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.
Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.
İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 50 rejim unsuru öldürüldü
Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2020
Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.
Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.
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