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Atakan bu kez 'Tek yol anarşi' dedi

Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan, bu videosunda "Tek yol anarşi" diyor
 20 Şubat 2020 21:37
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Atakan bu kez 'Tek yol anarşi' dedi

Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan'ın bilge tavrı sosyal medyanın da dikkatini çekti. Yaşına rağmen okuduğu kitapların seviyesi ve konuşması herkesi hayrete düşürdü.

Atakan'ın konuşmaları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Atakan'ın her gün yeni bir görüntüsü de çıkmaya başladı.

Kitapların başında siyaset felsefesi tartışmasına giren Atakan'ın bu kez de "Tek yol anarşi" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar:
Memurlar.Net
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