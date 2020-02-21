Gram altın 319 lirayı aştı
|21 Şubat 2020 08:21
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Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da yükselmeye devam etti.
Gram altın, 21 Şubat 2020'ye yüzde 0,49 değer kazancıyla başlayarak 319,27 lira seviyelerinde yer alıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 517 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.130 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,32 değer kazanarak 1.625,07 dolar seviyesinde bulunuyor.
7 YILIN ZİRVESİNDE
Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.
Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
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