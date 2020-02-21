Corona virüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı.

Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 2 bin 238'e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264'e ulaştı.

Ülkede Covid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206'ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302'ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong'da vaka sayısı 68'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Son 24 saatte 118 can kaybı

Ülke genelinde son 24 saatte 115'i Covid-19'un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.