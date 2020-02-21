1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

11.027 KHK'lının pasaportlarındaki tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı KHK'lı olup pasaportuna tahdit konulan 11 bin 26 kişinin pasaportunda bulunan tahdidin kaldırıldığını açıkladı.
 21 Şubat 2020 09:58
Yazdır
11.027 KHK'lının pasaportlarındaki tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.''
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık'tan zombi araç önlemi
21 Şubat 2020 10:45		 2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
21 Şubat 2020 10:12
Kömürhan köprüsü Dünyada 4. olacak! Temmuz'da açılıyor
21 Şubat 2020 09:40		 Drift yapan aday sürücüye 8 bin lira ceza
21 Şubat 2020 09:38
Vergide uzlaşana yüzde 40 az ceza
21 Şubat 2020 08:15		 GSM operatörlere deprem cezası
21 Şubat 2020 08:14
Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk
20 Şubat 2020 22:53		 Bahadır Barajı tabanındaki çatlak için Vali'den açıklama
20 Şubat 2020 21:27
İdlib'de yaralanan askerler tedavi altında alındı
20 Şubat 2020 20:36		 Adalet Bakanlığından iki müdürlük için nakil duyurusu ilanı
20 Şubat 2020 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - 'Ucuz ekmek tartışması' devam ediyor11:13 - Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü11:12 - Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor11:06 - Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı10:56 - Gram altın 321 lirayı aştı10:49 - Türk Eğitim-Sen: 20 bin atama için teşekkür ediyoruz10:48 - Atakan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak10:45 - Bakanlık'tan zombi araç önlemi10:42 - Acun Ilıcalı 'Dede' oluyor10:41 - Leyla'nın annesinden Mahkeme Başkanı'na: Farz edin ki Leyla sizin kızınız!
10:40 - Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!10:35 - Fiyatlar yükseldi, evde konserve üretimi başladı10:34 - Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada10:29 - Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu10:28 - Kadın şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı10:25 - Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu10:21 - Sinirlioğlu BMGK'da sert çıktı: O benim muhatabım değil10:17 - Kredi kartı kopyacılarına siber polisinden darbe: 5 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 321 lirayı aştı
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
Nagehan Alçı'ya açılan davada Armağan Çağlayan avukatlık yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümit öztürk 1
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 5
football manager 2019 2
bu radyasyona karşıyız 2
kamuyu aydınlatma platformu 2
yeşim meltem şişli 1
sirke 2
sirke anası 5
maske 2
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam