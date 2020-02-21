11.027 KHK'lının pasaportlarındaki tahdit kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı KHK'lı olup pasaportuna tahdit konulan 11 bin 26 kişinin pasaportunda bulunan tahdidin kaldırıldığını açıkladı.
|21 Şubat 2020 09:58
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.''
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