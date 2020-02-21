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Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 'yok' satıyor. Bazı kuyumcu esnafı ellerinde altın kalmadığını söyleyerek vatandaşı geri çeviriyor.
 21 Şubat 2020 10:06
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Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu kırdı.

Kapalıçarşı'da altın almak için dükkanları gezen Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre, kuyumcular altın satın almak isteyenlere ellerinde hiç çeyrek ya da tam altın kalmadığını söylerken bazı kuyumcular farklı dükkanlara yönlendiriyor. Bazı kuyumcu esnafı ise kaç tane altına ihtiyaç olduğunu sorarak, indirim yapabileceklerini belirtti.

'Altında gram ve ons fiyatının yükselmesi bekleniyor'

Kapalıçarşı'daki çarşı esnafı, kuyumcuların altın fiyatlarının yükselmesini bekledikleri için ellerinde bulunan altınları satmadıklarını dile getirdi.

Altın fiyatlarının yükselmeye başladığında çarşıda da altın satışlarının durduğunu söyleyen Kuyumcu Nazar Özsahakyan,

"Şu an elinde altın bulunanlar yükseleceği için satmak istemiyor. Altında gram fiyatının ve ons fiyatının da yükselmesi bekleniyor"

dedi.

Öte yandan altın almak için fiyatın düşmesini bekleyen tüketicilerin yanı sıra yatırımını nakite çevirmek isteyenler ise altının daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek 515 lira

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1.12 artışla 317 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 515 lira, Cumhuriyet altını 2.109 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 317 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da piyasanın biraz daha altında fiyata altın bulmak mümkün. Eski tarihli olan altınlar 20-30 lira gibi daha düşük fiyata tüketiciye satılıyor.
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