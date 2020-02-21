Atakan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak
|21 Şubat 2020 10:48
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Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları dolayısıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, ailesiyle birlikte CNN Türk ekranlarına konuk oldu.
Anne Hülya Kayalar: Özel kolejler ve Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla yardım ve destekte bulunacaklarını söylediler. Buradan devletimize teşekkür ederim. Ben annesi olarak çok kitap okuyan birisi değilim. Babası biraz daha fazla kitap okuyor. Rahmetli dedesine benziyor. O da bilgili ve kitap okumayı çok severdi. Biz Atakan'ın sosyal çevresinden koparıldığı bir ortamda özel eğitim almasını istemiyoruz.
Baba Altan Kayalar: Atakan bir cevher. Ben daha çok felsefe konusunda konuşuyordum. Bundan sonra özel bir eğitime ihtiyacı var.
BU GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULACAK
Atakan'ın annesi, onun bu kadar ilgi görmesi ve ortaya çıkmasını sağlayan kişinin sadece "en büyük destekçimiz Allah" demesi sonrasında, yüzünü astı. Atakan'ın yaptığı hareketler dikkat çekti.
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