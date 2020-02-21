Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
|21 Şubat 2020 15:51
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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.
Buna göre Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Hikmet'e, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan bir yıl, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl ayrıca hapis cezası verildi.
Hikmet için takdiri indirim uygulanmadı.
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