Koronavirüs yayılmaya devam ediyor... En son Lübnan'da görüldü
Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
|21 Şubat 2020 15:59
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Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk korona virüsünün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
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