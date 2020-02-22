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Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak

Doların hızla yükselmesiyle birlikte pazartesi günü benzine 16 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor
 22 Şubat 2020 14:33
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Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak

TL'nin Dolar karşısında yaşadığı değer kaybının ardından beklenen yakıt zammı pazartesi gecesi geliyor.

Zam pompa fiyatlarına yansıyacak

Konuyla ilgili önemli bilgiler veren akaryakıt sektörü yetkilileri, benzine 16 kuruşluk zam beklediklerini ifade ederek zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Benzinin aksine motorinde ise henüz zam beklentisi yok.

Dolardaki ani yükseliş belirleyici oldu

Bu haftaya 6.04'ten başlayan Dolar/TL, an itibariyle 6.10 seviyelerinde seyrediyor. Dolardaki yükseliş, benzine zam kararında etkili oldu.
Memurlar.Net
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