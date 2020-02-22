1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!

ABD'den gelen bilgi üzerine harekete geçen polis, savaş oyunu üzerinden ulaştığı çocukları taciz ettiği öne sürülen kişiyi yakaladı. Şüphelinin WhatsApp üzerinden 'medyumluk' yaparak insanları dolandırdığı da ortaya çıktı. 29 yaşındaki şüphelinin 13 yaşından beri evden sadece askerlik için çıktığı belirlendi.
 22 Şubat 2020 18:36
Yazdır
ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen ABD merkezli NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) , WhatsApp uygulaması üzerinden cinsel içerikli çocuk fotoğrafları paylaşan bir numara hakkında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne belge gönderdi. Emniyet ekipleri, gelen belge üzerine çalışma başlattı. Numarayı teknik takibe alan siber polisi, şüphelinin kimliğine belirledi. İsminin Mücahit K. (29) olduğu tespit edilen şüpheli , Pendik'teki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SAVAŞ OYUNU ÜZERİNDEN İRTİBATA GEÇİYORDU

Mücahit K.'nın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde popüler bir savaş oyunu üzerinden küçük yaştaki çocuklarla yaptığı cinsel içerikli konuşmalar bulundu. Şüphelinin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve görüntüler istediği ve bu görüntüler çekmeleri için yönlendirdiği tespit edildi. Mücahit K.'nın savaş oyunu üzerinden konuştuğu küçük yaştaki çocuklara, oyunda kullandıkları profillerini güçlendirecek oyun malzemeleri gönderdiği ve bunun karşılığında cinsel içerikli görüntüler istediği öğrenildi. Şüphelinin bilgisayar, cep telefonu ve hafıza kartı gibi dijital ortamlarında yapılan incelemelerde beş yaşından küçük çocuklarında aralarında bulunduğu çeşitli cinsel içerikli çocuk fotoğrafı ve videosu ele geçirildi. Mücahit K.'nın dijital ortamda bulundurduğu bu görüntüleri farklı kişilerden topladığı ve farklı kişilere gönderdiği belirlendi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN 'MEDYUMLUK' YAPIYORDU

Öte yandan emniyet ekiplerince Mücahit K.'nın evinde yapılan aramalarda çok sayıda 'muska' ele geçirilirken, şüphelinin WhatsApp üzerinden 'medyumluk' yaparak insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Mücahit K.'nın cep telefonunda yapılan incelemelerde WhatsApp üzerinden bir çok kişiyle büyü ve medyumluk hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi. Mücahit K.'nın yaptığı WhatsApp görüşmelerinde 'aşk bağlama' büyüleri yaptığı ve görüştüğü kişilere kargo yolu ile muska ve tüy gönderdiği bunun karşılığına 200 lira aldığı tespit edildi. Mücahit K. emniyette verdiği ifadesinde, büyü ve medyumluk üzerinden para kazandığını bildirdi. Şüphelinin 13 yaşından beri evden sadece askerlik için çıktığı bunun dışında evinden hiç çıkmadığını ve ihtiyacı olan malzemeleri internet üzerinden temin ettiği öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

WhatsApp konuşmaları;
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı
22 Şubat 2020 18:24		 Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor
22 Şubat 2020 17:14
Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
22 Şubat 2020 16:49		 Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
22 Şubat 2020 15:38
Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi
22 Şubat 2020 14:49		 Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı
22 Şubat 2020 14:44
İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar
22 Şubat 2020 14:07		 Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı
22 Şubat 2020 14:03
Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
22 Şubat 2020 13:58		 Mersin'de PKK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı
22 Şubat 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Meteorolojiden yağış uyarısı20:00 - Bakan Soylu, Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarını inceledi19:56 - Gençlik Bakanlığı, GYS sınav uygulama kılavuzu yayımlandı19:49 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı19:45 - Bakan Dönmez, kaza geçiren Özhaseki'yi ziyaret etti19:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz19:03 - Kilosu 2 milyon dolar olan 'lazer çipi' ihracat yolunda18:57 - Yerli otomobil fabrikası için imar değişikliği yapılacak18:51 - Milli atlet Eşref Apak, 5'inci kez olimpiyat vizesi aldı18:46 - Koray Aydın: Günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor
18:41 - Bilim Heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı18:36 - ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!18:30 - EGM'den Twitter'da yayımlanan videoya ilişkin açıklama18:24 - Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı18:19 - Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor18:14 - Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı18:09 - Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü18:04 - Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
didim 3
intikam soğuk yenen bir yemektir 8
şu an çalan şarkı 3
zaman 1
ersun yanal 1
Yüzmek 1
elmalı pasta 2
atakan kayalar 2
Fatma Çetinkaya 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam